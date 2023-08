30 ans de La Castine, 30 ans du musée ça se fête ! 9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen, 1 octobre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Fred Duvaud revient pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Il nous transportera ici ou là-bas, hier, maintenant et demain, avec des verbes et des mots imprégnés pour certains de quelques teintes de l’histoire locale..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

9 rue Jeanne d’Arc

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Fred Duvaud returns to delight young and old alike. He’ll be transporting us here and there, yesterday, now and tomorrow, with verbs and words, some steeped in local history.

Fred Duvaud vuelve para deleitar a grandes y pequeños. Nos transportará aquí y allá, ayer, hoy y mañana, con verbos y palabras, algunos de ellos cargados de historia local.

Fred Duvaud kehrt zurück, um Groß und Klein zu erfreuen. Er wird uns hierhin oder dorthin, gestern, jetzt und morgen entführen, mit Verben und Wörtern, die zum Teil von einigen Farbtönen der lokalen Geschichte durchdrungen sind.

