Lecture | Festival de Contes d’automne à Saint-Maximin 9 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin, 7 novembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

Retrouvez le festival des Contes d’automne mardi 7 novembre avec le conte « Telle mère, telle fille », à 19h à la bibliothèque Elsa Triolet (un spectacle traduit en langue des signes par Evelyne Devuyst).

GRATUIT – à partir de 8 ans Sur réservation: bibliotheque@saintmaximin.eu / 03 44 61 18 58.

9 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



Join the Contes d’automne festival on Tuesday November 7 with the tale « Telle mère, telle fille », at 7pm at the Elsa Triolet library (translated into sign language by Evelyne Devuyst).

FREE – ages 8 and up Book in advance: bibliotheque@saintmaximin.eu / 03 44 61 18 58

Únase al festival Contes d’automne el martes 7 de noviembre con el cuento « Telle mère, telle fille », a las 19:00 h en la biblioteca Elsa Triolet (traducido al lenguaje de signos por Evelyne Devuyst).

GRATIS – niños a partir de 8 años Reserva previa: bibliotheque@saintmaximin.eu / 03 44 61 18 58

Das Festival der Herbstmärchen findet am Dienstag, den 7. November, mit dem Märchen « Telle mère, telle fille » um 19 Uhr in der Bibliothek Elsa Triolet statt (eine Aufführung, die von Evelyne Devuyst in Gebärdensprache übersetzt wird).

KOSTENLOS – ab 8 Jahren Mit Reservierung: bibliotheque@saintmaximin.eu / 03 44 61 18 58

