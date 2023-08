Conférence | ça me dit de savoir: « les 10 Dys, les différents troubles détectables dès l’enfance » 9 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin, 9 septembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

Dans le cadre des conférences « ça me dit de savoir », en collaboration avec la Ville de Saint-Maximin, vous avez rendez-vous le samedi 9 septembre 2023, à 18h à la Salle Aragon pour participer à la conférence sur « les 10 DYS : Les différents troubles détectable dès l’enfance ». Gratuit. Ouvert à tous.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 19:30:00

9 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



As part of the « ça me dit de savoir » conferences, in collaboration with the Ville de Saint-Maximin, we invite you to join us on Saturday September 9, 2023, at 6pm at the Salle Aragon for a conference on « les 10 DYS : Les différents troubles détectables dès l’enfance ». Free admission. Open to all

En el marco de las conferencias « ça me dit de savoir », en colaboración con la ciudad de Saint-Maximin, le invitamos a que nos acompañe el sábado 9 de septiembre de 2023 a las 18:00 horas en la Sala Aragón para una conferencia sobre « los 10 DYS: los diferentes trastornos detectables desde la infancia ». Entrada gratuita. Abierto a todos

Im Rahmen der Konferenzen « ça me dit de savoir » in Zusammenarbeit mit der Stadt Saint-Maximin treffen Sie sich am Samstag, den 9. September 2023, um 18 Uhr in der Salle Aragon, um an der Konferenz über « les 10 DYS: Les différents troubles détectable dès l’enfance » teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Offen für alle

