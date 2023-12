Les rendez-vous des patrimoines – Habiter Pau, du château au Palais des Pyrénées 9 Rue Henri IV Pau, 3 mars 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 15:00:00

fin : 2024-03-03

Cette visite vous invite à un voyage dans le temps et l’architecture et à découvrir la richesse des rues Henri IV et Louis Barthou entre hôtels particuliers, Place Royale, hôtels de luxe du Moyen-Âge au Trente Glorieuses.

Inscription obligatoire.

9 Rue Henri IV Office de Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



