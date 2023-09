Visite: « Le rallye du boulevard des Pyrénées » 9 Rue Henri IV Pau, 3 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Partez à la découverte des trésors sur boulevard des Pyrénées, à travers une série de jeux et de défis en famille dans les pas d’un certain Monsieur A.

A partir de 6 ans !.

2024-01-03 fin : 2024-01-03 16:30:00. EUR.

9 Rue Henri IV Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the treasures on boulevard des Pyrénées through a series of family games and challenges in the footsteps of a certain Monsieur A.

For ages 6 and up!

Salga a descubrir los tesoros del Boulevard des Pyrénées, a través de una serie de juegos y desafíos familiares siguiendo los pasos de un tal Sr. A.

A partir de 6 años

Entdecken Sie die Schätze auf dem Boulevard des Pyrénées mithilfe einer Reihe von Spielen und Herausforderungen für die ganze Familie in den Fußstapfen eines gewissen Monsieur A.

Ab 6 Jahren!

