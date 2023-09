La place royale au temps des grands hôtels 9 Rue Henri IV Pau, 30 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Au 19è siècle, la Place Royale est le lieu où il faut être vu. C’est donc là que les principaux hôtels de luxe palois sont édifiés. Casino, salle de bal, billard, restaurant, jardin d’hiver sont les attributs de l’élite internationale qui les fréquente..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 . EUR.

9 Rue Henri IV Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the 19th century, the Place Royale was the place to be seen. This is where the main luxury hotels of Palois were built. Casino, ballroom, billiards, restaurant, winter garden are the attributes of the international elite who frequent them.

En el siglo XIX, la Place Royale era el lugar de moda. Aquí se construyeron los principales hoteles de lujo de Palaos. Casino, salón de baile, billar, restaurante y jardín de invierno son los atributos de la élite internacional que los frecuenta.

Im 19. Jahrhundert ist der Place Royale der Ort, an dem man gesehen werden muss. Daher wurden hier die wichtigsten Luxushotels von Palma errichtet. Casino, Ballsaal, Billardtisch, Restaurant und Wintergarten waren die Attribute der internationalen Elite, die sie besuchte.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pau