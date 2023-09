La saga d’Henri IV 9 Rue Henri IV Pau, 16 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Du château à la place Royale, venez découvrir combien le vert galant et sa sacrée famille ont durablement marqué la capitale des Albret !

RDV à l’Office de Tourisme, 9 rue Henri IV.

2023-12-16

9 Rue Henri IV Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From the château to the Place Royale, come and discover just how much the vert galant and his sacred family have left their mark on the Albret capital!

RDV at the Tourist Office, 9 rue Henri IV

Del castillo a la Place Royale, venga a descubrir hasta qué punto el « vert galant » y su sagrada familia han dejado su huella perdurable en la capital de los Albret

RDV en la Oficina de Turismo, 9 rue Henri IV

Entdecken Sie vom Schloss bis zum Place Royale, wie sehr der galante Grüne und seine heilige Familie die Hauptstadt der Albrets nachhaltig geprägt haben!

RDV am Office de Tourisme, 9 rue Henri IV

