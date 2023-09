La petite histoire de la mort à Pau 9 Rue Henri IV Pau, 4 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Des lieux de duel aux lieux d’exécution en passant par les abattoirs, cette visite invite à redécouvrir Pau à l’ombre de la grande faucheuse mais de manière insolite et inédite..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

9 Rue Henri IV Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From dueling sites to execution sites to slaughterhouses, this tour invites you to rediscover Pau in the shadow of the grim reaper, but in an unusual and original way.

De los lugares de los duelos a las ejecuciones, pasando por los mataderos, este recorrido le invita a redescubrir Pau a la sombra de la Parca, pero de una forma insólita y original.

Von den Duellplätzen über die Schlachthöfe bis hin zu den Hinrichtungsstätten lädt diese Tour dazu ein, Pau im Schatten des großen Sensenmannes, aber auf ungewöhnliche und neue Weise neu zu entdecken.

