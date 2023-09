Visite: « Le rallye du quartier du château » 9 Rue Henri IV Pau, 2 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

À travers une série de jeux et de défis en famille, explorez le quartier le plus ancien de la ville de Pau et découvrez les

histoires passionnantes de Gaston Fébus ou d’Henri IV.

A partir de 6 ans !.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

9 Rue Henri IV Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Through a series of family games and challenges, explore Pau?s oldest district and discover the fascinating stories of Gaston Fébus and Henri IV

stories of Gaston Fébus and Henri IV.

Ages 6 and up!

A través de una serie de juegos y retos familiares, explore el barrio más antiguo de Pau y descubra las fascinantes historias de Gaston Fébus y Henri IV

historias de Gaston Fébus y Enrique IV.

A partir de 6 años

Durch eine Reihe von Spielen und Herausforderungen für die ganze Familie erkunden Sie das älteste Viertel der Stadt Pau und entdecken die

spannenden Geschichten von Gaston Febus oder Heinrich IV.

Ab 6 Jahren!

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau