Depuis l’explosion de la villégiature, Pau se développe et son architecture se teinte des modes et des influences comme l’Art nouveau. Cette visite est l’occasion de découvrir la ville au début du 20e siècle..

Since the explosion of the holiday industry, Pau has been developing and its architecture has been influenced by fashions and influences such as Art Nouveau. This tour is an opportunity to discover the city at the beginning of the 20th century.

Desde el auge de los centros turísticos, Pau se ha ido desarrollando y su arquitectura se ha visto influida por modas e influencias como el Art Nouveau. Esta visita es una oportunidad para descubrir la ciudad a principios del siglo XX.

Seit dem Boom der Sommerfrische entwickelt sich Pau und seine Architektur färbt sich mit Moden und Einflüssen wie dem Jugendstil. Dieser Besuch bietet die Gelegenheit, die Stadt zu Beginn des 20.

