Du passage Joffre au passage Carnot, une histoire insolite de Pau 9 Rue Henri IV Pau, 28 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pau possède de nombreux passages cachés ou bien abritant des commerces, cette visite permettra de découvrir la diversité de ces lieux de commerce et d’usage courant et leur histoire insolite..

9 Rue Henri IV Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pau has many hidden and commercial passageways, and this tour will help you discover the diversity of these commercial and everyday places and their unusual history.

Pau cuenta con numerosos pasajes y comercios ocultos, y este recorrido le ayudará a descubrir la diversidad de estos lugares comerciales y cotidianos y su insólita historia.

Pau besitzt zahlreiche versteckte Passagen oder beherbergt Geschäfte. Bei diesem Rundgang können Sie die Vielfalt dieser Orte des Handels und des täglichen Gebrauchs sowie ihre ungewöhnliche Geschichte entdecken.

