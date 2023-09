Le consulat d’Espagne, un patrimoine d’exception 9 Rue Henri IV Pau, 21 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Saviez-vous que l’actuel Consulat d’Espagne avait autrefois abrité le Cercle anglais ?

Cette visite exceptionnelle vous permettra de découvrir la riche histoire de cet hôtel particulier de la place Royale..

2023-10-21

9 Rue Henri IV Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Did you know that the current Spanish Consulate was once home to the English Club?

This exceptional tour will reveal the rich history of this private mansion in Place Royale.

¿Sabía que el actual Consulado de España albergó en su día el Club Inglés?

Esta excepcional visita le ayudará a descubrir la rica historia de esta mansión privada de la Place Royale.

Wussten Sie, dass das heutige Spanische Konsulat einst den Cercle Anglais beherbergte?

Bei dieser außergewöhnlichen Führung erfahren Sie mehr über die reiche Geschichte dieses besonderen Hotels an der Place Royale.

