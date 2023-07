Jouer avec Pau en famille: « Les secrets du Hédas » 9 Rue Henri IV Pau, 23 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Dans le quartier du Hédas, partez à la recherche du ruisseau perdu. Lors de cette visite participative et familiale, les secrets de ce quartier vous seront révélés par un enfant du quartier !.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

9 Rue Henri IV Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the Hédas district, go in search of the lost stream. During this family-friendly tour, a local child will reveal the neighborhood’s secrets to you!

Parta en busca del arroyo perdido del barrio de Hédas. En esta excursión familiar, un niño de la zona le desvelará los secretos del barrio

Begeben Sie sich im Viertel Hédas auf die Suche nach dem verlorenen Bach. Bei dieser Mitmach- und Familienführung werden Ihnen die Geheimnisse dieses Viertels von einem Kind des Viertels enthüllt!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Pau