Jouer avec Pau en famille-« Le rallye du Boulevard des Pyrénées » 9 Rue Henri IV Pau, 16 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Partez à la découverte des trésors sur le boulevard des Pyrénées, à travers une série de jeux et de défis en famille

dans les pas d’un certain Monsieur A.

Pour les 6 ans et plus.

Discover the treasures of the Boulevard des Pyrénées through a series of family games and challenges

in the footsteps of a certain Monsieur A.

Ages 6 and up

Descubra los tesoros del Boulevard des Pyrénées a través de una serie de juegos y desafíos familiares

tras las huellas de un tal Sr. A.

A partir de 6 años

Entdecken Sie die Schätze auf dem Boulevard des Pyrénées bei einer Reihe von Spielen und Herausforderungen für die ganze Familie

in den Fußstapfen eines gewissen Monsieur A.

Für Kinder ab 6 Jahren

