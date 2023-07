Jouer avec Pau en famille-« Les mystères de l’eau » 9 Rue Henri IV Pau, 9 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Au fil des pas et de l’histoire, suivez l’eau de l’Ousse et du Hédas au cours d’une animation, sensorielle et participative en famille.

Pour les 3 à 12 ans..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

9 Rue Henri IV Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Follow the water of the Ousse and Hédas rivers in a sensory and participatory family activity.

For ages 3 to 12.

Siga las aguas de los ríos Ousse y Hédas a lo largo de la historia, en una actividad familiar sensorial e interactiva.

Para niños de 3 a 12 años.

Folgen Sie dem Wasser des Ousse und des Hédas im Laufe einer sinnlichen und partizipativen Animation für die ganze Familie.

Für 3- bis 12-Jährige.

