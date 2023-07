Les incontournables de Pau – Pau médiévale 9 Rue Henri IV Pau, 20 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Du château au canal des moulins, venez découvrir les origines médiévales de la ville de Pau et de Gaston Fébus au XVè siècle où Pau devient capitale de la vicomté de Béarn.

RDV à l’Office de Tourisme, 9 rue Henri IV.

Réservation obligatoire, places limitées.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

9 Rue Henri IV Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From château to mill canal, discover the medieval origins of the town of Pau and Gaston Fébus in the 15th century, when Pau became capital of the Viscounty of Béarn.

RDV at the Tourist Office, 9 rue Henri IV.

Reservations essential, places limited

Desde el castillo hasta el canal del molino, venga a descubrir los orígenes medievales de la ciudad de Pau y de Gaston Fébus en el siglo XV, cuando Pau se convirtió en la capital del vizcondado de Béarn.

Cita en la Oficina de Turismo, 9 rue Henri IV.

Imprescindible reservar, plazas limitadas

Vom Schloss zum Kanal der Mühlen: Entdecken Sie die mittelalterlichen Ursprünge der Stadt Pau und Gaston Febus im 15. Jahrhundert, als Pau zur Hauptstadt der Vicomté de Béarn wurde.

RDV am Office de Tourisme, 9 rue Henri IV.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Pau