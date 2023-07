Les Mercredis en fanfare 9 Rue Henri IV Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Les Mercredis en fanfare 9 Rue Henri IV Pau, 19 juillet 2023, Pau. Pau,Pyrénées-Atlantiques Les Mercredis en fanfare promettront une déambulation surprise chaque semaine..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 21:00:00. .

9 Rue Henri IV

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mercredis en fanfare promises a surprise performance every week. Los Miércoles con Fanfarria contarán con una actuación sorpresa cada semana. Die Mercredis en fanfare versprechen jede Woche eine Überraschungswanderung.

