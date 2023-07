Les incontournables de Pau – Les hôtels particuliers de la rue Joffre 9 Rue Henri IV Pau, 13 juillet 2023, Pau.

Saviez-vous que la rue Joffre offre quelques beaux vestiges de la ville parlementaire des 17è et 18è siècle ? Cette visite est l’occasion d’identifier ses hôtels particuliers qui illustrent le faste d’alors.

RDV à l’Office de Tourisme, rue Henri IV

RÉSERVATION OBLIGATOIRE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

Did you know that rue Joffre is home to some of the finest remains of the 17th and 18th century parliamentary town? This tour is an opportunity to identify the town’s private mansions, which illustrate the splendor of that era.

RDV at the Tourist Office, rue Henri IV

RESERVATION ESSENTIAL – LIMITED NUMBER OF PLACES

¿Sabía que la calle Joffre alberga algunos de los mejores vestigios de la ciudad parlamentaria de los siglos XVII y XVIII? Este recorrido es una oportunidad para identificar las casas de la ciudad que ilustran el esplendor de aquella época.

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo, rue Henri IV

IMPRESCINDIBLE RESERVAR – PLAZAS LIMITADAS

Wussten Sie, dass die Rue Joffre einige schöne Überbleibsel der parlamentarischen Stadt des 17. und 18. Jahrhunderts bietet? Bei diesem Rundgang haben Sie die Gelegenheit, die Privatpaläste zu identifizieren, die den damaligen Prunk veranschaulichen.

Treffpunkt: Office de Tourisme, rue Henri IV

RESERVIERUNG ERFORDERLICH – BEGRENZTE ANZAHL AN PLÄTZEN

