CONCOURS DE TAROT 9 rue haute Maizey Catégories d’Évènement: Maizey

Meuse CONCOURS DE TAROT 9 rue haute Maizey, 4 novembre 2023, Maizey. Maizey,Meuse Concours organisé par l’Entente sportive Maizey-Lacroix.. Adultes

Samedi 2023-11-04 19:30:00 fin : 2023-11-04 . 12 EUR.

9 rue haute Salle de convivialité

Maizey 55300 Meuse Grand Est



Competition organized by Entente sportive Maizey-Lacroix. Concurso organizado por la Entente sportive Maizey-Lacroix. Wettbewerb, der von der Entente sportive Maizey-Lacroix organisiert wird. Mise à jour le 2023-10-25 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Maizey, Meuse Autres Lieu 9 rue haute Adresse 9 rue haute Salle de convivialité Ville Maizey Departement Meuse Lieu Ville 9 rue haute Maizey latitude longitude 48.925707;5.51238599999999

9 rue haute Maizey Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maizey/