CONCOURS DE BELOTE 9 Rue Haute Maizey, 29 octobre 2023, Maizey.

Maizey,Meuse

Concours de belote proposé par L’île aux quatre ponts. Ouverture des portes à 13h. Début du jeu à 14h.. Adultes

Dimanche 2023-10-29 13:00:00 fin : 2023-10-29 . .

9 Rue Haute Salle de convivialité de la mairie

Maizey 55300 Meuse Grand Est



Belote competition organized by L’île aux quatre ponts. Doors open at 1pm. Game starts at 2pm.

Concurso de belote organizado por L’île aux quatre ponts. Apertura de puertas a las 13.00 horas. El partido comienza a las 14.00 horas.

Belote-Wettbewerb, der von L’île aux quatre ponts angeboten wird. Öffnung der Türen um 13 Uhr. Beginn des Spiels um 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COEUR DE LORRAINE