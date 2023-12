Exposition Pauline Petit à la galerie Zoom Photo 9 Rue Haute Honfleur, 25 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-25

fin : 2023-12-25

L’artiste Pauline Petit présentera ses « figures de style » photographiques : portraits qui conjuguent humour et esthétisme..

9 Rue Haute

Honfleur 14600 Calvados Normandie



