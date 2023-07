GAEC des blondes – Viandes bovines, porcine et volaille 9, Rue Haute Givron, 12 juillet 2023, Givron.

Givron,Ardennes

Engagée dans la transparence, cette production de viande vous assure la traçabilité de tous ses produits.Forts de leur expérience dans le milieu de la production, le GAEC des blondes partage vos convictions : la qualité pour tous !Idéale pour différentes recettes, ils vous proposent viande est tendre, juteuse et au goût unique. Livraison assurée à domicile, pas de vente sur place..

fin : . .

9, Rue Haute

Givron 08220 Ardennes Grand Est



Committed to transparency, this meat production assures you the traceability of all its products.strong of their experience in the field of production, the GAEC des blondes shares your convictions: quality for all! ideal for different recipes, they propose you meat is tender, juicy and with a unique taste. Delivery assured at home, no sale on the spot.

Comprometida con la transparencia, esta producción cárnica garantiza la trazabilidad de todos sus productos. Con su experiencia en la producción, el GAEC des Blondes comparte sus convicciones: ¡calidad para todos! Ideal para diversas recetas, ofrecen una carne tierna y jugosa con un sabor único. Entrega asegurada a domicilio, no se vende en el acto.

Diese Fleischproduktion ist der Transparenz verpflichtet und garantiert Ihnen die Rückverfolgbarkeit aller ihrer Produkte.Dank ihrer Erfahrung in der Produktion teilt die GAEC des blondes Ihre Überzeugungen: Qualität für alle!Ideal für verschiedene Rezepte, bieten sie Ihnen zartes, saftiges Fleisch mit einem einzigartigen Geschmack an. Die Lieferung erfolgt versichert nach Hause, kein Verkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme