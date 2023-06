EXPOSITION UN ÉTÉ À LA MAISON DU PEINTRE 9 rue Gilles Fabre Repaix, 2 juillet 2023, Repaix.

Repaix,Meurthe-et-Moselle

Cet été, venez découvrir l’exposition « Un été à la Maison du Peintre » à Repaix (près de Blâmont) les samedis, dimanches et jours fériés : pour la nouvelle rétrospective Gilles Fabre et les collages à thèmes d’Elisabeth Fabre qui se déroulera du 2 juillet au 17 septembre 2023 à la Maison du Peintre à Repaix.. Tout public

Samedi 2023-07-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

9 rue Gilles Fabre La Maison du Peintre

Repaix 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



This summer, come and discover the « Un été à la Maison du Peintre » exhibition in Repaix (near Blâmont) on Saturdays, Sundays and public holidays: for the new Gilles Fabre retrospective and Elisabeth Fabre’s themed collages, which will run from July 2 to September 17, 2023 at the Maison du Peintre in Repaix.

Este verano, venga a descubrir la exposición « Un été à la Maison du Peintre » en Repaix (cerca de Blâmont) los sábados, domingos y días festivos: para la nueva retrospectiva de Gilles Fabre y los collages temáticos de Elisabeth Fabre, que se expondrán del 2 de julio al 17 de septiembre de 2023 en la Maison du Peintre de Repaix.

Besuchen Sie diesen Sommer samstags, sonntags und an Feiertagen die Ausstellung « Un été à la Maison du Peintre » in Repaix (in der Nähe von Blâmont): für die neue Retrospektive Gilles Fabre und die Themencollagen von Elisabeth Fabre, die vom 2. Juli bis 17. September 2023 in der Maison du Peintre in Repaix stattfindet.

Mise à jour le 2023-06-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS