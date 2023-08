JEP – LA MAQUETTE EN BOIS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 9 Rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine et des 600 ans de Notre Dame, découvrez la maquette de l’église réalisée avec plus de 200 000 alumettes !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

9 Rue Georges Clemenceau

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



To mark the European Heritage Days and the 600th anniversary of Notre Dame, discover the model of the church made with over 200,000 matches!

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio y del 600 aniversario de Notre Dame, descubra la maqueta de la iglesia realizada con más de 200.000 cerillas

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals und der 600-Jahr-Feier von Notre Dame entdecken Sie das Modell der Kirche, das aus über 200.000 Streichhölzern hergestellt wurde!

Mise à jour le 2023-08-21 par Vendée Expansion