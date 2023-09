Marché de Noël 9 Rue Gabriel Massias Quinsac, 2 décembre 2023, Quinsac.

Quinsac,Gironde

Venez profiter d’une après-midi au marché de Noël : commerçants, animations et festivités seront au rendez-vous !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 15:00:00. EUR.

9 Rue Gabriel Massias Place du village

Quinsac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an afternoon at the Christmas market, with its merchants, entertainment and festivities!

Venga y disfrute de una tarde en el mercado de Navidad, con todas las tiendas, entretenimiento y festividades que se ofrecen

Genießen Sie einen Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt: Händler, Animationen und Festlichkeiten stehen auf dem Programm!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de l’Entre-deux-Mers