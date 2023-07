Radio Kurdent Tour 9 Rue Gabriel Massias Quinsac, 2 septembre 2023, Quinsac.

Quinsac,Gironde

Oliv’ et ses noyaux : de la chanson sans frontières !

Donnant l’effet d’une pochette-surprise, leurs chansons mélangent agréablement les saveurs latines, tziganes ou africaines et résonnent comme une invitation au voyage, à l’humour et à la danse.

Leur recette : percus en papillotte, émincés de guitare, violon sauce Balkans, basse sucrée et 4 voix qui débitent des paroles drôles ou vinaigrées… Oliv’ et ses noyaux, c’est l’antidote contre la morosité…

Grace à leurs chansons sur des rythmes du monde entier : latino, zouk, balkan, flamenco, funk, afro, sirtaki, reggae, ils nous racontent les aventures du groupe dans un world-tour musical en français dans le texte avec poésie et humour ….

9 Rue Gabriel Massias

Quinsac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Oliv? et ses noyaux: songs without borders!

Giving the effect of a surprise package, their songs pleasantly blend Latin, Gypsy and African flavors, and sound like an invitation to travel, humor and dance.

Their recipe: papillotte percussion, sliced guitar, Balkan violin sauce, sweet bass and 4 voices delivering funny or vinegary lyrics… Oliv’ et ses noyaux is the antidote to gloom…

With their songs set to rhythms from all over the world – Latino, Zouk, Balkan, Flamenco, Funk, Afro, Sirtaki and Reggae – they recount the group’s adventures on a musical world-tour in French with poetry and humor…

Oliv? et ses noyaux: ¡canciones sin fronteras!

Como un paquete sorpresa, sus canciones son una deliciosa mezcla de sabores latinos, gitanos y africanos, una invitación al viaje, al humor y al baile.

Su receta: percusión papillotte, guitarra troceada, violín balcánico, bajo dulce y 4 voces que desgranan letras divertidas o avinagradas… Oliv’ et ses noyaux es el antídoto contra la melancolía…

Con sus canciones ambientadas en ritmos de todo el mundo – latino, zouk, balcánico, flamenco, funk, afro, sirtaki y reggae – nos cuentan las aventuras del grupo en una vuelta al mundo musical en francés con poesía y humor…

Oliv? und seine Kerne: Lieder ohne Grenzen!

Ihre Lieder sind wie eine Überraschungstasche, mischen auf angenehme Weise Latin-, Zigeuner- und afrikanische Aromen und laden zum Reisen, Humor und Tanzen ein.

Ihr Rezept: Perkussionsinstrumente, Gitarrengeschnetzeltes, Geige mit Balkansoße, süßer Bass und vier Stimmen, die lustige oder essigsaure Texte verbreiten… Oliv’ und seine Kerne sind das Gegenmittel gegen die trübe Stimmung…

Dank ihrer Lieder mit Rhythmen aus der ganzen Welt: Latin, Zouk, Balkan, Flamenco, Funk, Afro, Sirtaki, Reggae, erzählen sie uns die Abenteuer der Gruppe in einer musikalischen Welttournee auf Französisch im Text mit Poesie und Humor …

