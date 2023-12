LECTURE DE CONTE « HISTOIRES DE NOËL » 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vigneux-de-Bretagne LECTURE DE CONTE « HISTOIRES DE NOËL » 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne, 16 décembre 2023, Vigneux-de-Bretagne. Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:30:00

fin : 2023-12-16 Conte et lecture à la bibliothèque.

Conte et lecture à la bibliothèque

Les bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous vous propose une lecture de conte pour les enfants à partir de 3 ans . .

9, rue Fontaine Saint-Martin Bibliothèque

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne Autres Code postal 44360 Lieu 9, rue Fontaine Saint-Martin Adresse 9, rue Fontaine Saint-Martin Bibliothèque Ville Vigneux-de-Bretagne Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Latitude 47.3260398 Longitude -1.7368573 latitude longitude 47.3260398;-1.7368573

9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigneux-de-bretagne/