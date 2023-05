BROCANTE AUX LIVRES 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vigneux-de-Bretagne BROCANTE AUX LIVRES 9, rue Fontaine Saint-Martin, 3 juin 2023, Vigneux-de-Bretagne. Vigneux-de-Bretagne,Loire-Atlantique La médiathèque vous propose une brocante aux livres.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 12:00:00. EUR.

9, rue Fontaine Saint-Martin Bibliothèque

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The media library offers you a book sale La mediateca ofrece una venta de libros Die Mediathek bietet Ihnen einen Bücherflohmarkt an Mise à jour le 2023-05-26 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne Autres Lieu 9, rue Fontaine Saint-Martin Adresse 9, rue Fontaine Saint-Martin Bibliothèque Ville Vigneux-de-Bretagne Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne

9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigneux-de-bretagne/

BROCANTE AUX LIVRES 9, rue Fontaine Saint-Martin 2023-06-03 was last modified: by BROCANTE AUX LIVRES 9, rue Fontaine Saint-Martin 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 3 juin 2023