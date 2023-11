Marché de Noël de la paroisse protestante 9 rue Emile Zola Portes-lès-Valence, 9 décembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Evènement emblématique de notre paroisse, nous vous invitons à l’édition 2023 du marché de Noël. Cette vente artisanale est au profit de la mission..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

9 rue Emile Zola Temple

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An emblematic event in our parish, we invite you to the 2023 edition of the Christmas market. This craft sale will benefit the mission.

Le invitamos a la edición 2023 de nuestro mercadillo de Navidad, un acontecimiento clave en nuestra parroquia. Esta venta de artesanía será a beneficio de la misión.

Als symbolträchtiges Ereignis unserer Gemeinde laden wir Sie zur Ausgabe 2023 des Weihnachtsmarktes ein. Dieser Verkauf von Kunsthandwerk kommt der Mission zugute.

Mise à jour le 2023-11-23 par Valence Romans Tourisme