Concert : Les Sonnés du Gospel 9 rue Emile Zola Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Portes-lès-Valence Concert : Les Sonnés du Gospel 9 rue Emile Zola Portes-lès-Valence, 17 novembre 2023, Portes-lès-Valence. Portes-lès-Valence,Drôme Le groupe Les Sonnés du Gospel est composé de 35 choristes..

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . .

9 rue Emile Zola Temple

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Sonnés du Gospel is a group of 35 singers. Les Sonnés du Gospel es un grupo de 35 cantantes. Die Gruppe Les Sonnés du Gospel besteht aus 35 Chorsängerinnen und -sängern. Mise à jour le 2023-11-10 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu 9 rue Emile Zola Adresse 9 rue Emile Zola Temple Ville Portes-lès-Valence Departement Drôme Lieu Ville 9 rue Emile Zola Portes-lès-Valence latitude longitude 44.873875;4.879

9 rue Emile Zola Portes-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/