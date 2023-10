Visite d’entreprise de madeleines artisanales : Le Croquembouche. 9 Rue Émile Frange Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Visite d’entreprise de madeleines artisanales : Le Croquembouche. 9 Rue Émile Frange Saint-Yrieix-la-Perche, 26 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne Découvrez les secrets de fabrication de la madeleine. 11h. Réservation obligatoire. Gratuit. Places limitées..

Discover the secrets of making madeleine. 11h. Reservations required. Free admission. Places limited. Descubra los secretos de la elaboración de las magdalenas. 11h. Imprescindible reservar. Entrada gratuita. Plazas limitadas. Entdecken Sie die Geheimnisse der Madeleine-Herstellung. 11h. Eine Reservierung ist erforderlich. Kostenlos. Begrenzte Plätze.

