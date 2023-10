Les ateliers de Dragons Lutines 9 Rue Émile Dantagnan Saint-André-de-Cubzac, 14 octobre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Le programme des ateliers de Dragons Lutines pour le mois d’octobre est le suivant :

– 14/10 14h30 à 16h : tableau d’automne – 3 à 7 ans

– 18/10 10h à 11h30 : mains à la pâte – 18 à 36 mois et de 14h30 à 16h : atelier sur la chaîne du livre – 6 ans et +

– 21/10 14h30 à 16h : atelier floral – 6 ans et +

– 23/10 10h à 11h15 : atelier savons/bougies – 4 ans et +

– 24/10 10h à 11h15 et 14h30 à 16h : modelage de bougies – 5 ans et +

– 25/10 et 30/10 10h à 11h15 : atelier arts plastiques – 4 ans et + et 14h30 à 16h : plastique fou – 5 ans et +

– 26/10 10h à 11h15 : atelier arts plastiques – 5 ans et + et 14h30 à 16h : atelier sur la chaîne du livre – 6 ans et +

– 27/10 10h à 11h15 : plastique fou – 5 ans et + et 14h30 à 16h : modelage de terre – 3 à 5 ans

– 28/10 14h30 à 16h : plastique fou – 5 ans et +

– 31/10 10h à 11h15 et 14h30 à 16h : cuisine d’halloween 5 ans et +.

2023-10-14 fin : 2023-10-31 . EUR.

9 Rue Émile Dantagnan

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Dragons Lutines workshop schedule for October is as follows:

– 14/10 14h30 à 16h : autumn painting – 3 to 7 years old

– 18/10 10 a.m. to 11.30 a.m.: hands in the dough – 18 to 36 months and 2.30 p.m. to 4 p.m.: book chain workshop – 6 years and over

– 21/10 2:30 pm to 4 pm: floral workshop – 6 years and up

– 23/10 10am to 11:15am: soap/candle workshop – ages 4 and up

– 24/10 10h to 11h15 and 14h30 to 16h : candle modeling – 5 yrs and +

– 10/25 and 10/30: 10 to 11:15 a.m.: plastic arts workshop – ages 4 and up and 2:30 to 4 p.m.: crazy plastic – ages 5 and up

– 26/10 10h to 11h15 : plastic arts workshop – 5 years and + and 14h30 to 16h : book chain workshop – 6 years and +

– 10/27 to 11:15 a.m.: plastique fou – ages 5 and up and 2:30 to 4 p.m.: clay modeling – ages 3 to 5

– 28/10 2:30 pm to 4 pm: plastique fou – 5 years + and

– 10/31 10am to 11:15am and 2:30pm to 4pm: Halloween cooking – ages 5 and up

El programa de los talleres Dragons Lutines para el mes de octubre es el siguiente:

– 14/10 14h30 a 16h : pintura de otoño – de 3 a 7 años

– 18/10 de 10h a 11h30: manos en la masa – de 18 a 36 meses y de 14h30 a 16h: taller de cadenas de libros – a partir de 6 años

– 21/10 de 14.30 a 16.00 h: taller floral – a partir de 6 años

– 23/10 De 10.00 a 11.15 h: Taller de jabones y velas – a partir de 4 años

– 24/10 de 10.00 a 11.15 h. y de 14.30 a 16.00 h.: modelado de velas – a partir de 5 años

– 25/10 y 30/10 de 10.00 a 11.15 h: taller de artes plásticas – a partir de 4 años y de 14.30 a 16.00 h: plástico loco – a partir de 5 años

– 26/10 de 10.00 a 11.15 h: taller de artes plásticas – a partir de 5 años y de 14.30 a 16.00 h: taller de cadenas de libros – a partir de 6 años

– 27/10 de 10.00 a 11.15 h: plastique fou – a partir de 5 años y de 14.30 a 16.00 h: modelado en arcilla – de 3 a 5 años

– 28/10 14h30 a 16h00: plástico loco – a partir de 5 años

– 31/10 De 10.00 a 11.15 h. y de 14.30 a 16.00 h.: cocina de Halloween – a partir de 5 años

Das Programm der Dragons Lutines-Workshops für den Monat Oktober sieht wie folgt aus:

– 14/10 14.30 bis 16 Uhr: Herbstbild – 3 bis 7 J

– 18/10 10:00-11:30 Uhr: Hände in den Teig – 18-36 Monate und 14:30-16:00 Uhr: Workshop zur Buchkette – ab 6 J

– 21/10 14:30 bis 16:00 Uhr: Blumenatelier – 6 J. und +

– 23/10 10:00 bis 11:15 Uhr: Seifen-/Kerzen-Workshop – 4 Jahre +

– 24/10 10h bis 11h15 und 14h30 bis 16h : Kerzen modellieren – 5 Jahre +

– 25/10 und 30/10 10.00-11.15 Uhr: Kunstworkshop – 4 Jahre + und 14.30-16.00 Uhr: Verrücktes Plastik – 5 Jahre +

– 26/10 10h bis 11h15 : Kunstworkshop – 5 Jahre + und 14h30 bis 16h : Workshop zur Buchkette – 6 Jahre +

– 27/10 10h bis 11h15 : Verrückte Plastik – 5 J. + und 14h30 bis 16h : Tonmodellierung – 3 bis 5 J

– 28/10 14:30 bis 16:00 Uhr: Verrücktes Plastik – 5 Jahre und mehr

– 31/10 10.00 bis 11.15 Uhr und 14.30 bis 16.00 Uhr: Halloween-Kochen 5 Jahre und älter

Mise à jour le 2023-10-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme