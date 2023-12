Boutique éphémère la Halle’ternative 9 Rue du Village Neuf Geaune, 4 décembre 2023, Geaune.

Geaune,Landes

L’artisanat est à l’honneur avec ces ventes éphémères qui présentent le travail de 19 artisans & créateurs.

Venez leur rendre visite entre le 16 et le 24 décembre prochain et faites des cadeaux de Noël MADE in LOCAL..

2023-12-16 fin : 2023-12-23 12:30:00. .

9 Rue du Village Neuf

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Crafts are in the spotlight with these ephemeral sales showcasing the work of 19 artisans & designers.

Come and visit them between December 16 and 24, and make MADE IN LOCAL Christmas gifts.

La artesanía cobra protagonismo con estas ventas efímeras que muestran el trabajo de 19 artesanos y diseñadores.

Ven a visitarlos entre el 16 y el 24 de diciembre y haz regalos navideños MADE IN LOCAL.

Das Kunsthandwerk steht im Mittelpunkt dieser vergänglichen Verkaufsaktionen, bei denen die Arbeit von 19 Kunsthandwerkern und Designern vorgestellt wird.

Besuchen Sie sie zwischen dem 16. und 24. Dezember und machen Sie Weihnachtsgeschenke MADE in LOCAL.

Mise à jour le 2023-11-30 par Landes Chalosse