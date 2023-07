La Filature 9, rue du Val de Thin Clavy-Warby, 12 juillet 2023, Clavy-Warby.

Clavy-Warby,Ardennes

En 1820, deux frères, Jean-Baptiste et André Robert, s’installèrent à Warby : le premier reprenant la ferme et le second construisant la Filature. Cette usine filait la laine produite localement mais fut partiellement détruite à la première Guerre mondiale. Son activité industrielle cessa. L’activité agricole parvint à la garder en état.La ferme fut transmise de génération en génération où elle devint le GAEC de la Basse Warby en 1992, lorsque Jean-Do s’associa à Guy et Marie-Claude. En 2002, Damien intégra le GAEC après le départ en retraite de Guy. Solveig vint compléter l’équipe en 2015 en succédant à Marie-Claude.Le GAEC de la Basse Warby vous propose dans les Ardennes en vente directe à la ferme ses viandes de bœuf, de porc, et ses nombreuses charcuteries..

9, rue du Val de Thin

Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est



In 1820, two brothers, Jean-Baptiste and André Robert, moved to Warby: the first took over the farm and the second built the Spinning Mill. This factory spun wool produced locally but was partially destroyed during the First World War. Its industrial activity ceased. The farm was handed down from generation to generation and became the GAEC of Lower Warby in 1992, when Jean-Do joined forces with Guy and Marie-Claude. In 2002, Damien joined the GAEC after Guy’s retirement. The GAEC de la Basse Warby offers beef, pork and other meats directly from the farm in the Ardennes.

En 1820, dos hermanos, Jean-Baptiste y André Robert, se instalan en Warby: el primero se hace cargo de la granja y el segundo construye la Filature. Esta fábrica hilaba la lana producida localmente, pero fue parcialmente destruida durante la Primera Guerra Mundial. Su actividad industrial cesó. La explotación pasó de generación en generación y se convirtió en el GAEC de la Basse Warby en 1992, cuando Jean-Do se unió a Guy y Marie-Claude. En 2002, Damien se incorporó a las BCAM tras la jubilación de Guy. El GAEC de la Basse Warby ofrece la venta directa de carne de vacuno, cerdo y una amplia gama de productos de charcutería en las Ardenas.

1820 ließen sich zwei Brüder, Jean-Baptiste und André Robert, in Warby nieder: Der erste übernahm den Bauernhof und der zweite baute die Spinnerei. Diese Fabrik versponn die lokal produzierte Wolle, wurde aber im Ersten Weltkrieg teilweise zerstört. Die industrielle Tätigkeit wurde eingestellt. Der Hof wurde von Generation zu Generation weitergegeben und 1992 in die GAEC de la Basse Warby umgewandelt, als Jean-Do sich mit Guy und Marie-Claude zusammenschloss. Im Jahr 2002 trat Damien in die GAEC ein, nachdem Guy in den Ruhestand gegangen war. Die GAEC de la Basse Warby bietet Ihnen in den Ardennen im Direktverkauf ab Hof Rind- und Schweinefleisch sowie zahlreiche Wurstwaren an.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme