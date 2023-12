« CES GENS-LA » PAR LA TROUPE JEF 9, rue du Val de Sèvre Boussay, 4 décembre 2023, Boussay.

Boussay,Loire-Atlantique

Le samedi 20 janvier, le théâtre accueillera la Troupe JEF avec son spectacle musical « Ces gens-là » qui met en scène une partie de l’œuvre de Jacques BREL..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 22:30:00. EUR.

9, rue du Val de Sèvre Theatre Les Orch’ Idées

Boussay 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



On Saturday January 20, the theater will welcome the Troupe JEF with its musical show « Ces gens-là », featuring some of Jacques BREL’s work.

El sábado 20 de enero, el teatro acogerá a la Troupe JEF con su espectáculo musical « Ces gens-là », que presenta una selección de las obras de Jacques BREL.

Am Samstag, dem 20. Januar, empfängt das Theater die Truppe JEF mit ihrem Musical « Ces gens-là », das einen Teil des Werkes von Jacques BREL auf die Bühne bringt.

