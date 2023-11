Journées de Dunes – Concert Ablaye Cissoko – Cyrille Brotto 9, Rue du Traité de Dunes, Dunes (82) Journées de Dunes – Concert Ablaye Cissoko – Cyrille Brotto 9, Rue du Traité de Dunes, Dunes (82), 10 novembre 2023, . Journées de Dunes – Concert Ablaye Cissoko – Cyrille Brotto Vendredi 10 novembre, 19h00 9, Rue du Traité de Dunes, Dunes (82) 19 h : Repas africain ( réservation conseillée 25 € ( = repas +concert) 21 h : Concert Ablaye CISSOKO ( kora) – Cyrille BROTTO ( accordéon diatonique) Réservations: 05 63 39 61 64 / 06 71 47 17 29 / 06 81 70 57 33 / 06 81 73 37 93 source : événement Journées de Dunes – Concert Ablaye Cissoko – Cyrille Brotto publié sur AgendaTrad 9, Rue du Traité de Dunes, Dunes (82) 9, Rue du Traité de Dunes, 82340 Dunes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46289 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

