Fête du Cochon à la broche 9, rue du Stade Champnétery, 27 juillet 2024, Champnétery.

Champnétery Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 14:00:00

fin : 2024-07-27

Le comité d’animation organise un repas, cochon à la broche avec différentes animations, pétanque, exposition de vieilles voitures soirée dansante et feu d’artifice..

Le comité d’animation organise un repas, cochon à la broche avec différentes animations, pétanque, exposition de vieilles voitures soirée dansante et feu d’artifice.

Le comité d’animation organise un repas, cochon à la broche avec différentes animations, pétanque, exposition de vieilles voitures soirée dansante et feu d’artifice.

.

9, rue du Stade Salle polyvalente Albert Champeau

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT de Noblat