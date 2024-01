ANIMATION A PETIT, PETITS MOTS 9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume, mardi 26 mars 2024.

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-03-26

Chaque mois, la médiathèque municipale et le Relais Petite Enfance de la 4CPS invitent les enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents, à venir écouter des histoires et des comptines.

Entrée libre, sans inscription, de 9h30 à 10h30

26 mars 2024 de 09h30 à 10h30

9 Rue du Ruban

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire



