REPAS DANSANT 9 Rue du Pont de la Forge Fraize, 26 novembre 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Repas dansant de la paroisse de la Haute-Meurthe, ouvert à tous. Menu : crudités, baeckeoffe. Chacun amène un dessert. Participation libre à la fin. Animé par Lionel Cossin. Réservations avant le 13 novembre.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 12:00:00 fin : 2023-11-26 16:00:00. 0 EUR.

9 Rue du Pont de la Forge Salle Polyvalente

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Haute-Meurthe parish dinner-dance, open to all. Menu: crudités, baeckeoffe. Bring your own dessert. Free participation at the end. Hosted by Lionel Cossin. Reservations by November 13.

Cena-baile organizada por la parroquia de Haute-Meurthe, abierta a todos. Menú: verduras crudas, baeckeoffe. Cada uno trae un postre. Participación libre al final. Animado por Lionel Cossin. Reservas antes del 13 de noviembre.

Tanzendes Essen der Kirchengemeinde Haute-Meurthe, offen für alle. Menü: Rohkost, Baeckeoffe. Jeder bringt ein Dessert mit. Freie Teilnahme am Ende. Moderiert von Lionel Cossin. Reservierungen vor dem 13. November.

