Concert de musique Touareg « TisDass » à Niort 9 Rue du Moulin d’Âne Niort, 7 septembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le GEM TSA La Pierre de Lune, association de personnes autistes adultes, invite de nouveau le groupe de musique TisDass cette année pour un concert à la rentrée. Le concert aura lieu le 7 septembre 2023 de 19h00 à 20h30 à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne, à Niort. L’association souhaite que cet événement culturel devienne un rendez-vous annuel. Un moment à partager entre amis et famille. Le concert est ouvert à tous. Venez nombreux !

L’entrée est de 5 euros, incluant une boisson offerte. Les fonds récoltés seront reversés directement à notre association. De plus, une buvette sera présente pendant le concert, proposant de quoi boire et se restaurer.

Informations et réservations au : 06.76.26.91.08.

9 Rue du Moulin d’Âne Salle des fêtes

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



GEM TSA La Pierre de Lune, an association for autistic adults, is inviting the TisDass music group back again this year for a back-to-school concert. The concert will take place on September 7, 2023 from 7:00 pm to 8:30 pm at the Salle des Fêtes in Sainte-Pezenne, Niort. The association hopes that this cultural event will become an annual rendezvous. A moment to share with friends and family. The concert is open to all. Come one, come all!

Admission is 5 euros, including a free drink. All proceeds go directly to our association. In addition, a refreshment bar will be available during the concert, offering drinks and snacks.

Information and reservations: 06.76.26.91.08

GEM TSA La Pierre de Lune, una asociación para adultos autistas, vuelve a invitar este año al grupo musical TisDass para un concierto al inicio del nuevo curso académico. El concierto tendrá lugar el 7 de septiembre de 2023, de 19:00 a 20:30, en la Sala de Fiestas de Sainte-Pezenne (Niort). La asociación espera que este acontecimiento cultural se convierta en una cita anual. Un momento para compartir con los amigos y la familia. El concierto está abierto a todos. ¡Venga uno, vengan todos!

La entrada cuesta 5 euros, incluida una bebida gratis. Todo lo recaudado se destinará directamente a nuestra asociación. También habrá un puesto de refrescos durante el concierto, en el que se servirán bebidas y aperitivos.

Información y reservas: 06.76.26.91.08

Die GEM TSA La Pierre de Lune, ein Verein für erwachsene Menschen mit Autismus, lädt die Musikgruppe TisDass auch in diesem Jahr wieder zu einem Konzert zum Schuljahresbeginn ein. Das Konzert findet am 7. September 2023 von 19.00 bis 20.30 Uhr im Festsaal von Sainte-Pezenne in Niort statt. Der Verein möchte dieses kulturelle Ereignis zu einem jährlichen Termin machen. Ein Moment, den man mit Freunden und Familie teilen kann. Das Konzert ist für alle offen. Kommen Sie zahlreich!

Der Eintritt beträgt 5 Euro, einschließlich eines kostenlosen Getränks. Die eingenommenen Gelder werden direkt an unseren Verein weitergeleitet. Außerdem wird es während des Konzerts einen Imbissstand geben, an dem Getränke und Speisen angeboten werden.

Informationen und Reservierungen unter: 06.76.26.91.08

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Niort Marais Poitevin