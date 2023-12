NOËL AU MOULIN DE BUDING 9 rue du moulin Buding, 17 décembre 2023, Buding.

Buding Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00

Pour sa seconde édition, Noël au Moulin de Buding vous propose toujours plus d’animations, de contes, de féérie et d’artisanat !

Au programme de cette édition :

• Marché de Noël

• Restauration sucrée et salée

• Animations gratuites

• Ateliers décoratifs

• Sculpture sur glace

• Ateliers traditionnels allemands

• Contes de Noël en allemand

Ils seront présents :

• Agapeo (chocolat)

• Aux plaisirs & Co (idées cadeaux)

• Baby Jessy Design (vêtements et couture pour enfants)

• Bert wood artist (tableaux sur bois)

• Brasserie Saint-Rémi

• Bretzels & Co

• Cœur de Saule (vannerie)

• Distillerie artisanale Leisen

• Domaine du Stromberg (vin)

• Domaine L’Orphelin (vin)

• Gout passion (pâtisserie/traiteur)

• Gwladys lithos Energeia (bijoux)

• La forge de la Canner

• La grange aux escargots

• La savonnerie de Sophie

• Le rucher de Jojo

• Les Crea de Liloh (R’HLM) (bijoux et attrape-rêves)

• Les nichoirs de Sylvain

• Les vergers Wagner

• Madame KURTZ (décorations de Noël)

• Gabrielle LINSTER (confitures)

• Sylvie Ombrellini (décorations de Noël)

• Amandine Rodriguez (couture et vêtements)

• Sylvain Divo (Sculpture sur glace)

• Stylo en bois (stylos et art sur bois)

• Paula et Laetitia Graff (Tufting)

Gourmandises sucrées et salées avec :

• Vegetatout (foodtruck)

• Jeunesse Sportive Distroff

• La ferme du Moulin.

0 EUR.

9 rue du moulin Parc de la Canner

Buding 57920 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-08 par MOSELLE ATTRACTIVITE