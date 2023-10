ESCAPE GAME – TOUS CONTRE CORNEBIDOUILLE 9 rue du moulin Buding, 22 octobre 2023, Buding.

Buding,Moselle

La sorcière Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle.

Inscrivez-vous vite et participez à ce fabuleux escape game destiné aux enfants âgés de 6 à 11 ans et leur famille !

Réservation obligatoire : avant le vendredi 20 octobre à 14 h pour les séances du dimanche 22 octobre, avant le mardi 24 octobre à 16h pour les séances du mercredi 25 octobre et avant le vendredi 27 octobre à 14h pour les séances du dimanche 29 octobre.. Enfants

Mercredi 2023-10-22 16:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. 5 EUR.

9 rue du moulin Parc de la Canner

Buding 57920 Moselle Grand Est



The witch Cornebidouille is fed up with children who won’t eat their soup. She’s really pissed off and has decided to ratatouille the kids: she wants to make them disappear with her magic formula! But she’s not going to let that happen. Like Pierre, we’re going to have to outsmart her and find her magic formula to turn it against her.

Register now and take part in this fabulous escape game for children aged 6 to 11 and their families!

Reservations required: before Friday October 20 at 2pm for the Sunday October 22 sessions, before Tuesday October 24 at 4pm for the Wednesday October 25 sessions and before Friday October 27 at 2pm for the Sunday October 29 sessions.

La bruja Cornebidouille está harta de los niños que no quieren comerse la sopa. Está realmente furiosa y ha decidido hacer que los niños se coman su sopa: ¡quiere hacerlos desaparecer con su fórmula mágica! Pero no lo va a permitir. Como Pierre, tendremos que ser más astutos que ella y encontrar su fórmula mágica para volverla en su contra.

¡Inscríbete ahora y participa en este fabuloso juego de escape para niños de 6 a 11 años y sus familias!

Imprescindible reservar: antes del viernes 20 de octubre a las 14:00 h para las sesiones del domingo 22 de octubre, antes del martes 24 de octubre a las 16:00 h para las sesiones del miércoles 25 de octubre y antes del viernes 27 de octubre a las 14:00 h para las sesiones del domingo 29 de octubre.

Die Hexe Cornebidouille hat genug von den Kindern, die ihre Suppe nicht essen wollen. Sie ist richtig wütend und hat beschlossen, die Kinder zu schrumpfen: Sie will sie mit ihrem Zauberspruch verschwinden lassen! Auf keinen Fall lässt sie sich das gefallen. Wir müssen, wie Pierre, klüger sein als sie und ihren Zauberspruch finden, um ihn gegen sie einzusetzen.

Melden Sie sich schnell an und nehmen Sie an diesem fabelhaften Escape Game für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren und ihre Familien teil!

Reservierung erforderlich: bis Freitag, den 20. Oktober um 14 Uhr für die Vorführungen am Sonntag, den 22. Oktober, bis Dienstag, den 24. Oktober um 16 Uhr für die Vorführungen am Mittwoch, den 25. Oktober, und bis Freitag, den 27. Oktober um 14 Uhr für die Vorführungen am Sonntag, den 29. Oktober.

