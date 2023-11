EXPOSITION JOHANNES BLONK 9 rue du Maréchal Foch Bitche, 2 septembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Pour cette nouvelle exposition, la Galerie Bitche & Art, accueille Johannes Blonk, artiste peintre minimaliste ! L’artiste néerlandais né en 1959 près de la Haye crée des œuvres d’abstraction géométrique, des assemblages en 3 dimensions, à accrocher au mur ou à poser. Son travail artistique est influencé par les mouvements Bauhaus et De Stijl (Mondrian, Theo van Doesburg) qu’il souhaite faire perdurer à sa manière reconnaissable.

Son amour pour l’architecture moderne se ressent dans ces « Archi-Minis », une série de 12 objets d’art créée dans le même volume prédéfini puis déclinée en différentes combinaisons de couleurs. Ces dernières années il a également fait ses premiers pas dans le monde du design avec la création d’une horloge, la « BlonK ClocK » dont il existe différentes versions.

Il a participé à de nombreuses expositions : Berlin, Utrecht aux Pays-Bas, Lyon, Strasbourg, Metz etc.

L’artiste proposera une performance artistique dans la rue, le samedi 09 septembre ainsi qu’une conférence sur le thème « Faire de l’art, c’est de l’art « , le vendredi 20 octobre à la galerie Bitche & art.. Tout public

Vendredi 2023-09-02 14:00:00 fin : 2023-11-03 17:00:00. 0 EUR.

9 rue du Maréchal Foch

Bitche 57230 Moselle Grand Est



For this new exhibition, Galerie Bitche & Art welcomes Johannes Blonk, minimalist painter! The Dutch artist, born in 1959 near The Hague, creates works of geometric abstraction, 3-dimensional assemblages to hang on walls or stand on their own. His artistic work is influenced by the Bauhaus and De Stijl movements (Mondrian, Theo van Doesburg), which he wishes to perpetuate in his own recognizable way.

His love of modern architecture is evident in his « Archi-Minis », a series of 12 art objects created in the same predefined volume, then declined in different color combinations. In recent years, he has also taken his first steps into the world of design with the creation of a clock, the « BlonK ClocK », of which there are several versions.

He has taken part in numerous exhibitions: Berlin, Utrecht in the Netherlands, Lyon, Strasbourg, Metz etc.

The artist will be offering a street performance on Saturday September 09, as well as a lecture on the theme « Faire de l’art, c’est de l’art » on Friday October 20 at the Bitche & art gallery.

Para esta nueva exposición, la Galerie Bitche & Art da la bienvenida a Johannes Blonk, ¡un pintor minimalista! El artista holandés, nacido en 1959 cerca de La Haya, crea obras de abstracción geométrica, ensamblajes tridimensionales para colgar en la pared o de pie. Su obra artística está influenciada por los movimientos Bauhaus y De Stijl (Mondrian, Theo van Doesburg), que él desea perpetuar a su manera reconocible.

Su amor por la arquitectura moderna queda patente en sus « Archi-Minis », una serie de 12 objetos artísticos creados en un mismo volumen predefinido y declinados después en distintas combinaciones de colores. En los últimos años, también ha dado sus primeros pasos en el mundo del diseño con la creación de un reloj, el « BlonK ClocK », del que existen varias versiones.

Ha participado en numerosas exposiciones: Berlín, Utrecht en los Países Bajos, Lyon, Estrasburgo, Metz, etc.

El artista ofrecerá un espectáculo callejero el sábado 09 de septiembre, así como una conferencia sobre el tema « Hacer arte es arte » el viernes 20 de octubre en la galería Bitche & art.

Für diese neue Ausstellung begrüßt die Galerie Bitche & Art den minimalistischen Maler Johannes Blonk! Der 1959 in der Nähe von Den Haag geborene niederländische Künstler schafft Werke der geometrischen Abstraktion, dreidimensionale Assemblagen, die an die Wand gehängt oder gestellt werden können. Seine künstlerische Arbeit ist von den Bewegungen Bauhaus und De Stijl (Mondrian, Theo van Doesburg) beeinflusst, die er auf seine unverkennbare Art und Weise weiterführen möchte.

Seine Liebe zur modernen Architektur zeigt sich in seinen « Archi-Minis », einer Serie von 12 Kunstobjekten, die aus demselben vordefinierten Volumen bestehen und dann in verschiedenen Farbkombinationen hergestellt werden. In den letzten Jahren hat er auch seine ersten Schritte in der Welt des Designs gemacht und eine Uhr entworfen, die « BlonK ClocK », von der es verschiedene Versionen gibt.

Er hat an zahlreichen Ausstellungen teilgenommen: Berlin, Utrecht in den Niederlanden, Lyon, Straßburg, Metz etc.

Der Künstler wird am Samstag, den 09. September eine Kunstperformance auf der Straße vorführen und am Freitag, den 20. Oktober in der Galerie Bitche & art eine Konferenz zum Thema « Faire de l’art, c’est de l’art » (Kunst machen ist Kunst) halten.

