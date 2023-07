Durant l’été, visitez l’atelier de porcelaine ! 9 Rue du Lac Razès, 4 août 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Découvrez les techniques de fabrication de l’authentique porcelaine de Limoges lors d’une visite guidée conviviale. L’Atelier du Blanc (à 5min du lac de Saint-Pardoux), créateur et fabricant de pièce en porcelaine de Limoges, extra-blanche et extra-fine. Les produits estampillés « L’Atelier du Blanc » allient blancheur, fantaisie et délicatesse au travers de formes nouvelles, en jouant sur les textures, la translucidité, et les contrastes. Entreprise certifiée IG – Porcelaine de Limoges, membre Ateliers d’Art de France, l’atelier contribue à redonner une image contemporaine à cette matière reconnue dans le monde entier. Objets design de décoration, luminaires, arts de la table, bougies parfumées, bijoux..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 19:00:00. .

9 Rue du Lac L’Atelier du Blanc

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the manufacturing techniques of authentic Limoges porcelain during a convivial guided tour. L’Atelier du Blanc (5min from Saint-Pardoux lake), creator and manufacturer of extra-white and extra-fine Limoges porcelain. L’Atelier du Blanc » products combine whiteness, fantasy and delicacy through new shapes, playing on textures, translucency and contrasts. A GI-certified company – Porcelaine de Limoges, and member of Ateliers d’Art de France, the workshop is helping to restore a contemporary image to this world-renowned material. Design objects for decoration, lighting, tableware, scented candles, jewelry.

Descubra las técnicas de fabricación de la auténtica porcelana de Limoges durante una agradable visita guiada. L’Atelier du Blanc (a 5 minutos del lago de Saint-Pardoux), diseñador y fabricante de porcelana extrablanca y extrafina de Limoges. Los productos de « L’Atelier du Blanc » combinan blancura, fantasía y delicadeza a través de nuevas formas, jugando con las texturas, la translucidez y los contrastes. Empresa certificada GI – Porcelaine de Limoges, y miembro de Ateliers d’Art de France, el taller contribuye a dar una imagen contemporánea a este material mundialmente conocido. Diseña objetos de decoración, iluminación, vajillas, velas perfumadas, joyas.

Entdecken Sie bei einer geselligen Führung die Techniken zur Herstellung von echtem Limoges-Porzellan. L’Atelier du Blanc (5min vom See von Saint-Pardoux entfernt), Designer und Hersteller von Stücken aus Limoges-Porzellan, extra-blanche und extra-fine. Die Produkte mit dem Stempel « L’Atelier du Blanc » vereinen Weiße, Fantasie und Zartheit durch neue Formen, indem sie mit Texturen, Lichtdurchlässigkeit und Kontrasten spielen. Das Atelier ist ein zertifiziertes Unternehmen (IG – Porcelaine de Limoges) und Mitglied der Ateliers d’Art de France. Es trägt dazu bei, diesem weltweit anerkannten Material ein zeitgenössisches Image zu verleihen. Designobjekte für die Dekoration, Leuchten, Tischkultur, Duftkerzen, Schmuck.

Mise à jour le 2023-05-03 par OT Monts du Limousin