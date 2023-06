CHALLENGE VTT 9 rue du Kammerfelsen Soucht, 2 juillet 2023, Soucht.

Soucht,Moselle

Le Club Vosgien de Soucht organise ce dimanche 2 juillet 2023 son traditionnel challenge VTT. Les départs se feront de 7h00 à 10h00.

Plusieurs parcours sont proposés : circuits de 14km, 20km, 34km et pour les plus sportifs 57km ! Un vrai challenge !

Pour les non-membres du club vosgien, une participation de 5 euros par personne est demandée, comprenant une tombola offerte.

Pour les membres le tarif s’élève à 3 euros.

Pour toutes informations supplémentaires : https://souchtclubvosgien.wordpress.com/category/accueil/sorties-2022/. Tout public

Dimanche 2023-07-02 07:00:00 fin : 2023-07-02 10:00:00. 5 EUR.

9 rue du Kammerfelsen

Soucht 57960 Moselle Grand Est



The Club Vosgien de Soucht is organizing its traditional mountain bike challenge on Sunday, July 2, 2023. Departures will be from 7:00 to 10:00 am.

There are several routes to choose from: 14km, 20km, 34km and, for the more athletic, 57km! A real challenge!

For non-members of the Vosgien Club, a contribution of 5 euros per person is required, including a free tombola.

Members pay 3 euros.

For further information: https://souchtclubvosgien.wordpress.com/category/accueil/sorties-2022/

El Club Vosgien de Soucht organiza su tradicional desafío en bicicleta de montaña el domingo 2 de julio de 2023. Las salidas serán de 7h a 10h.

Hay varios recorridos para elegir: 14 km, 20 km, 34 km y, para los más deportistas, ¡57 km! ¡Todo un reto!

Los no socios del Club Vosgien deberán pagar 5 euros por persona, incluida una tómbola gratuita.

Los socios pagan 3 euros.

Para más información: https://souchtclubvosgien.wordpress.com/category/accueil/sorties-2022/

Der Club Vosgien de Soucht organisiert am Sonntag, den 2. Juli 2023, seine traditionelle Mountainbike-Challenge. Die Abfahrten werden von 7.00 bis 10.00 Uhr stattfinden.

Es werden mehrere Strecken angeboten: Rundkurse von 14km, 20km, 34km und für die Sportlichsten 57km! Eine echte Herausforderung!

Für Nichtmitglieder des Vogesenclubs wird eine Teilnahmegebühr von 5 Euro pro Person erhoben, die eine kostenlose Tombola beinhaltet.

Für Mitglieder beläuft sich der Preis auf 3 Euro.

Für alle weiteren Informationen: https://souchtclubvosgien.wordpress.com/category/accueil/sorties-2022/

Mise à jour le 2023-06-27 par OT DU PAYS DE BITCHE