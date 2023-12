HAZIEL FÊTE NOËL 9 Rue du Grand Pré Saint-Mars-de-Coutais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:30:00

fin : 2023-12-20 Spectacle familial.

10h30: pour les enfants de 6 mois à 5 ans

16h: spectacle familial à partir de 5 ans .

9 Rue du Grand Pré

Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

