Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21 22:00:00

Retrouvez de nombreuses animations pour petits et grands autour de la thématique du corps.

Dans le cadre des nuits de la lecture – organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture – l’équipe de la médiathèque vous propose de nombreuses animations autour de la thématique du corps. Programmation à venir EUR.

