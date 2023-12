Ateliers parents/enfants – A la découverte du son et du mouvement 9 rue du Général de Brauer Rosheim, 20 janvier 2024, Rosheim.

Rosheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 11:00:00

Un moment idéal à passer avec son(ses) enfant(s) à la découverte du son et du mouvement dansé avec Nathalie Tuleff. De 4 mois à 3 ans..

Un moment idéal à passer avec son(ses) enfant(s) à la découverte du son et du mouvement dansé avec Nathalie Tuleff. De 4 mois à 3 ans.

Avant la parole viennent les sons et la voix comme enveloppe sonore, le souffle et les bruits (des lèvres, de la langue, des dents, du palais…) comme tout un univers possible d’expression. Puis vient le jeu comme lien entre les sons de notre corps sonore, des instruments de percussions, la découverte des matières.

Découvrir son enfant autrement, en mouvement dansé et chanté, une rythmique commune, un accordage en harmonie.

8 duos maximum pour la qualité d’écoute et de mouvement.

Important ! Pour le bon déroulé de la séance, tenues souples pour les grands et les petits (collants ou leggings c’est plus facile pour bouger). L’atelier se déroule essentiellement au sol, sans chaussures.

Intervenante : NATHALIE TULEFF.

De 4 mois à 3 ans.

EUR.

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile