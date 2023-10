Atelier d’Etegami 9 rue du Général de Brauer Rosheim, 25 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

L’Etegami est un art japonais qui consiste à peindre sur carte postale un sujet de saison ou objet du quotidien, accompagné d’un message manuscrit. La particularité de l’exercice est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un quelconque talent artistique : «Soyons maladroits» en est le maître mot ! Rdv à 10h30 pour les ados dès 11ans et 13h30 pour les adultes..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:30:00. EUR.

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Etegami is the Japanese art of painting a seasonal subject or everyday object on a postcard, accompanied by a handwritten message. The special thing about this exercise is that you don?t need any artistic talent: « Let?s be clumsy » is the watchword! Dates: 10:30 a.m. for teenagers aged 11 and over, and 1:30 p.m. for adults.

El etegami es una forma de arte japonés que consiste en pintar un tema estacional o un objeto cotidiano en una postal, acompañado de un mensaje escrito a mano. La particularidad de este ejercicio es que no es necesario tener ningún talento artístico: ¡ »Seamos torpes » es la palabra clave! Fechas: 10.30 h para adolescentes a partir de 11 años y 13.30 h para adultos.

Etegami ist eine japanische Kunst, bei der auf Postkarten ein saisonales Motiv oder ein Alltagsgegenstand mit einer handgeschriebenen Nachricht gemalt wird. Das Besondere an dieser Übung ist, dass man kein künstlerisches Talent haben muss: « Seien wir ungeschickt » ist das Schlüsselwort! Treffpunkt: 10:30 Uhr für Jugendliche ab 11 Jahren und 13:30 Uhr für Erwachsene.

