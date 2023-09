Les monstres, sorcières et fantômes s’invitent à la médiathèque 9 rue du général de Brauer Rosheim, 26 octobre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Venez frissonner avec les histoires des bibliothécaires puis participer à un atelier de cartes pop up ! Atelier enfant dès 6 ans. Sur inscription..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:30:00. EUR.

9 rue du général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Come and thrill to the librarians’ stories, then take part in a pop-up card workshop! Workshop for children aged 6 and over. Registration required.

Venga a emocionarse con las historias que le contarán los bibliotecarios y, después, ¡participe en un taller de tarjetas pop-up! Taller para niños a partir de 6 años. Inscripción obligatoria.

Lassen Sie sich von den Geschichten der Bibliothekarinnen erschauern und nehmen Sie anschließend an einem Workshop für Pop-up-Karten teil! Workshop für Kinder ab 6 Jahren. Nach Anmeldung.

